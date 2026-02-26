İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, Eyüpsultan'da silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir evi yakın takibe aldı. Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen eve dün operasyon gerçekleştirildi. Baskında, imalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen Y.S.A.(26) isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.S.A.'nın silah atölyesine çevirdiği evde yapılan aramalarda ise 10 tabanca, şarjör, polimer silah gövdesi, kapak takımı ve namlu ile tetik tertibatları da dahil 109 silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.S.A. sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubeye gönderildi. Zanlının ifade işlemlerinin ardından 'silah ticareti' suçu kapsamında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA