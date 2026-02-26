Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Mehmet A.(30) yönetimindeki zift taşıyan 72 ABG 629 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Muhammed K.(32) yönetimindeki 01 AJA 513 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu tankerin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddedince ambulansta tedavi edildi. Ulaşıma kapanan karayolu Bölge Trafik ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ