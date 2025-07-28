Edinilen bilgiye göre, dün Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30)'i öğrencilerin kaldığı apartın önünde kıstıran vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. 3 gündür devam eden yangınlar sebebiyle büyük bir efor ve gayret gösteren polis ekipleri ihbarı duyunca dakikalar içerisinde olay yerine gelerek şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Aytekin suçunu itiraf edip bir an şeytana uyduğu için ağaçları ateşe verdiğini söyledi.

Aytekin'in ifadesinde bahsettiği benzin istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinde ise 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna geldiği, önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktüğü, daha sonra pompaya tarafına geçip 2 adet pet şişeye benzin doldurtup kamyoneti ile benzinlikten ayrıldığı görüldü. Gözaltındaki Ufuk Aytekin'in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

Ufuk Aytekin'in yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı.

Öte yandan şahsın benzin aldığı akaryakıt istasyonunda bir süre önce çalıştığı ve akaryakıt alırken motorlu testeremde kullanacağım dediği de öğrenildi.

Kaynak: İHA