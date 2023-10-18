Yapılan ziyaretlerde yaklaşan yerel seçimler öncesi mahallelerin genel sorunları, İnegöl’le ilgili beklentiler, İnegöl’ün öncelikli sorunları, kısa ve uzun vadede yapılması gereken projeler ile, ilçe halkının görmek istediği Belediye Başkanı aday profillerine ilişkin fikir alışverişleri yapılıyor.

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Erdem Kaya’ya yapılan ziyaretin ardından bir açıklama yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, 2024 yılında İYİ Parti’nin Türkiye genelinde büyük bir çıkış yakalayacağını belirterek, herkesin takdir edeceği aday ve projeler ile seçmenlerin karşısına çıkmak istediklerini söyledi.

Bayrak yaptığı açıklamada, “Biz öncelikle ilk ziyaretlerimizi muhtarlarımıza yaptık. Ziyaretimizde yaklaşan Muhtarlar Günü’nü kutlama şansımız oldu. Çok verimli geçen bu buluşmalarımızda ana konumuz İnegöl oluyor. İnegöl için neler yapabiliriz?. İYİ Parti olarak en yüksek katkıyı nasıl veririz?. Mahalle temsilcilerimiz nasıl bir belediye başkanı görmek istiyor?, yaşadıkları temel sorunlar neler?, ilçe halkının en çok şikayet ettiği konular neler?, İlçe halkının beklentileri ne ? İnegöl’e kazandırılmasını istedikleri projeler neler? gibi on’larca başlıkla sohbetlerimizi ediyoruz. Kısa süre içinde tamamlayacağımız bu ziyaretlerin ardından edindiğimiz tüm bilgileri bir havuzda toplayıp, adayımızı ve projelerimizi buna göre şekillendireceğiz. İnegöl’de İYİ’lerin kazanacağı bir döneme giriyoruz” şeklinde konuştu.

Öznur Dede