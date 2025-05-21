İYİ Parti Bursa İl Başkanlarının whatsapp grubunda yaptığı yazışmalar büyük yankı uyandırdı. Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın CHP'li Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını gönderip, "Sana bunu alacağım krall" yazan sözleri sağ ve sol medyası tarafından manşete taşındı.

X, İnstagram ve Facebook üzerinden binlerce tepki mesajları yazılırken, İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın bu eleştirilere vereceği cevap ise merak konusu olmuştu.

Toktaş’ın Whatsapp grubunda ki yazısını hemen kaldırdığı öğrenilirken, durumu öğrenmek isteyen dava arkadaşlarına ise , “Yapılmış bir şaka. Büyütülecek bir şey yok” dediği öğrenildi.

PARTİDE Kİ KÖSTEBEK KİM?

Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a yapılan eleştiriler bir yana diğer taraftan İYİ Parti içinde köstebek avı başlatıldı. Whatsapp yazışmalarını kimin sızdırdığı ve basına kimin servis ettiği araştırılmaya başlandı.