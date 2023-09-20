Yaklaşan yerel seçimler öncesi, kendi amblemiyle ittifak dışı seçimlere katılma kararı alan İYİ Parti İnegöl teşkilatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan İsmail Karaman'ın istifa etme kararı aldığı öğrenildi. Peki istifa ne anlama geliyor? İşte cevabı…

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti İnegöl Başkanı İsmail Karaman, teşkilat mensuplarıyla yaptığı istişareler sonrası Bursa İl Başkanlığına istifa edebileceğinin mesajını yolladı.

Yerel seçimlere yeni heyecan kazandırılması noktasında alınan bu karar sonrası İsmail Karaman'ın İnegöl'de Belediye Başkan Aday Adayı olabileceği konuşulmaya başlandı.

Bu konuda tasarrufu olmadığı öğrenilen İsmail Karaman'a İYİ Parti İnegöl Teşkilatı yönetim kurulu üyelerin aday adayı ol baskısı yaptığı öğrenildi.

Bir kaç gün içinde resmi istifanın gerçekleştiği kamuoyuna yansırken, Bursa İl Başkanlığının bu konuda alınacak karara olur verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Bu arada istifa kararının kesinlikle gerçekleşeceği belirlenirken, yerine atanacak İlçe Başkanının da yine Yönetim Kurulunda aktif görev alan bir isim olacağı öğrenildi. İsmi en çok zikredilen isim Recep Bayrak.

Yerel seçimler öncesi yeni bir sinerji yakalamayı hedefleyen İYİ Parti'de İsmail Karaman'ın ikna edilerek İnegöl Belediye Başkan Aday Adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, Karaman'ın bu baskıya nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.