Mars gezegeni, soğuk bir çöl dünyasıdır. Dünya’nın yarısı büyüklüğündedir. Mars’a bazen Kızıl Gezegen denir.

Mars’ın Atmosferi ve Dönüşü

Dünya gibi, Mars’ta mevsimler, kutup buzulları, volkanlar, kanyonlar ve hava durumu vardır. Karbondioksit, nitrojen ve argondan oluşan çok ince bir atmosfere sahiptir.

Mars’ta eski sellerin belirtileri var, ancak şimdi su çoğunlukla buzlu toprakta ve ince bulutlarda var. Bazı Mars yamaçlarında, yerdeki sıvı tuzlu suya dair kanıtlar var. Mars kayalık bir gezegendir. Katı yüzeyi volkanlar, darbeler, rüzgarlar, kabuk hareketi ve kimyasal reaksiyonlarla değiştirilmiştir.

Bilim adamları, Mars’ın geçmişte canlılara sahip olup olmadığını bilmek istiyor. Ayrıca Mars’ın şu anda veya gelecekte yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini bilmek istiyorlar. Şu anda, Mars’ın yüzeyi bildiğimiz gibi yaşamı destekleyemez. Mevcut görevler, Mars’ın geçmiş ve gelecekteki yaşam potansiyelini belirliyor.

Biliyor Muydunuz?

NASA’nın Kızıl Gezegene yaptığı son robotik görevi olan Mars Perseverance gezgini , gelecekteki astronotların bu misafirperver olmayan manzaraya cesaret etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Perseverance gezgininin temel bilim amacı eski yaşamın işaretlerini aramak olsa da, Mars yüzeyinden örnekler toplayan ve bunları gelecekteki bir görevde Dünya’ya geri gönderilebilecek tüplerde saklayan ilk uzay aracı olacak. Mars’ta insan keşiflerinin yolunu açan teknolojiyi içerir .

Perseverance gibi robotik kaşifler, uzun zamandır insanları uzaya, Ay’a ve nihayetinde Kızıl Gezegen’in yüzeyine götürmek için yol göstericiler olarak hizmet ettiler.

Mars gezegeni Yapısı ve Yüzeyi

Mars karasal bir gezegendir. Küçük ve kayalıktır.

Mars’ın ince bir atmosferi var.

Mars’ın aktif bir atmosferi var, ancak gezegenin yüzeyi aktif değil. Yanardağları öldü. Artırılmış Gerçeklik Uygulama Alanları

Mars gezegeninde Zaman

Mars’ta bir gün 24.6 saat sürer. Dünya’da bir günden biraz daha uzun.

Mars’ta bir yıl 687 Dünya günüdür. Dünya’daki bir yılın neredeyse iki katı uzunluktadır.

Mars’ın Komşuları

Mars’ın iki uydusu vardır. İsimleri Phobos ve Deimos’tur.

Mars, Güneş sisteminde dördüncü gezegendir. Bu, Dünya ve Jüpiter’in Mars’ın komşu gezegenleri olduğu anlamına gelir.

Mars’ın Hızlı Tarihi

Mars, gelişmiş teleskoplar olmadan görülebildiği için eski zamanlardan beri biliniyor.

Birkaç görev Mars’ı ziyaret etti. Ve Mars, gezginleri gönderdiğimiz tek gezegen . Mars’ta dolaşırlar, fotoğraf çekerler ve ölçümler yaparlar.

Popüler Kültürde Mars’ın Yeri

Başka hiçbir gezegen kolektif hayal gücümüzü Mars kadar yakalayamadı.

1800’lerin sonlarında, insanlar Mars’ın yüzeyinde kanal benzeri özellikleri ilk kez gözlemlediklerinde, birçok kişi orada zeki bir uzaylı türün yaşadığını tahmin etti. Bu, 1938 radyo draması The War of the Worlds’de olduğu gibi, bazıları Dünya’yı işgal eden Marslılar hakkında sayısız hikayeye yol açtı . Kalıcı bir şehir efsanesine göre, birçok dinleyici hikayenin bir istilanın gerçek haberi olduğuna inandı ve bu da yaygın paniğe neden oldu.

O zamandan beri Mars’ta sayısız hikaye geçti veya Marslıların olasılıklarını araştırdı. Total Recall (1990 ve 2012) gibi filmler bizi dünyevi bir Mars’a ve havası biten mücadele eden bir koloniye götürüyor. Bir Mars kolonisi ve Dünya, The Expanse televizyon dizileri ve romanlarında dikenli bir ilişkiye sahiptir .

Ve 2014 romanında ve onun 2015 film uyarlamasında, Marslı , botanikçi Mark Whatney, gezegende tek başına mahsur kalmış ve bir kurtarma görevi onu kurtarana kadar hayatta kalmak için mücadele ediyor.