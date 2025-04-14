Yenişehir Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“23 yıllık AKP İktidarı döneminde sadece kurumlar yıpranmadı, yalnızca Cumhuriyetimizin değerleri zarar görmedi, hak ihlalleri yapılmadı, yalnızca hukuk, adalet, hürriyet gibi demokrasinin temelleri yok edilmedi ve son tahlilde sadece devlet yapısı tahrip olmadı!

En önemlisi; Doğruluk, dürüstlük, erdemlilik, ahlak gibi insani değerler alt üst oldu!

Daha da öz Türkçesi; Bu İktidar döneminde, bir toplumun temelini oluşturan, “insani” insan yapan bütün hasletler, maalesef bütünüyle deformasyona uğradı!

Hepimiz biliyoruz ki; Bu insani değerlerin başında “namus” geliyor.

Bizim insanımız, bizim milletimiz, “İnsan bu dünyada ne için yaşar?” diye sorulduğunda; Elbette ki, “namusu için yaşar!” diye cevap verir.

Bu memlekette; Söz namustur mesela! Aile namustur Ülke, Devlet, Millet, Toprak, Vatan namustur İşte bütün bu kutsal kavramların dirliği, düzenliği ve bekası için yapılan siyaset de başlı başına namustur aslında!

Ve maalesef; Bu iktidar döneminde siyasetin de namusu erozyona uğradı, dejenere oldu, deformasyona kurban gitmeye başladı!

Kıymetli Basın Mensupları;

Burada Yenişehir Belediye Meclis ÜYELERİMİZ ile bir aradayız.

Yenişehir halkının büyük teveccühüyle kazandığımız Yenişehir Belediyesi’nde Başkanlık görevine layık görülen Ercan Özel’in, bu memleketi ve bu milleti uçuruma sürükleyen AKP’ye geçme kararı, bildiğiniz gibi artık “malumun ilanı” olmuştur!

Çok değil, daha üç beş gün önce, “Ercan Kardeşim, bu yönde dedikodular var, ne diyorsun?” diye sorduğumda şahitli ispatlı aynen şu cevabı vermişti:

“Başkanım bu partiden herkes gider sen gidersin, ben yine kalırım!”

Evet böyle demesi üzerine, Ercan bu bana yapılan büyük bir hakarettir ben bunu yutuyorum senin sözün olarak kabul ediyorum doğru mudur dediğimde 3 defa söz namus sözü diye cevap verdi.

Aynen böyle söylemişti!

Ben şimdi buradan soruyorum;

Bu üç beş günde ne değişti?

Bir belediye başkanı, seçildiği partisinin genel merkezi, il teşkilatı, ilçe teşkilatı, biri Teşkilat Başkanı olmak üzere Bursa’nın iki kıymetli milletvekili ve tüm dava arkadaşlarının tam desteği varken, partisinde hiç kimseyle destek anlamında ciddi bir sorun yaşamazken neden, onlarla birlikte yıllarca canla başla mücadele ettiği İktidar Partisi AKP’ye geçsin?

Ülkemizin başına kabus gibi çöken, bu memleketi istibdat rejimine sürükleyen, bölücü terörle arasına mesafe koyamayan DEM partisiyle kirli hesaplara girerek ülkeyi yeniden bölünüp parçalanmanın eşiğine getiren, terörist başı bebek katiline fiziki özgürlükten bahsedilen bir dönemin mimarı, milli iradenin desteğini yitirdikçe daha da zalimleşen, zalimleştikçe milletin öfkesine hedef olan AKP’ye geçme kararını hiç bir mantıklı bir neden söyleyemeyen, hiç bir geçerli gerekçeye dayandıramayan Ercan Özel;

İYİ Parti için, bizler için, buradaki Belediye Meclis Üyeleri için, dava arkadaşları için ve tüm Yenişehirliler için artık YOK HÜKMÜNDEDİR!

Bizlerden bundan böyle göreceği muamele de işte aynen BU HÜKMÜN GEREKTİRDİĞİ gibi olacaktır!

Buradan yine açıkça söylüyorum;

Yarın AKP rozeti takıldıktan sonra, kendisine oy veren her bir Yenişehirli hemşerimizin yakasına yapışıp Ercan Özel’den, hesap sorma hakkı vardır.

Kıymetli Basın mensupları değerli Yenişehirliler

Maalesef geldiğimiz noktada sıkça yaşanmaya başlayan ve ulusal basında haberleri vekil transferi, başkan transferi sözleriyle basitleştirilip topluma kabul ettirmeye çalışılan bu siyasi ahlaksızlığın bir de karşı tarafı vardır. Transfer kelimesinin bir sözlük anlamı ve yapılma şekli şartları vardır.

Dolayısıyla şimdilik gizli tutulsa da yarınlarda ortaya çıkacaktır. Sandıkla alamadıklarını tehditle baskıyla olmadı parayla almakta aynı ahlaksızlığın paydasıdır ve bu bir siyasi rüşvettir.

Dolayısıyla rüşvet verende alanda melundur.

AKP’nin yerel yönetim olarak elinde olan en büyük şehrini 31 Mart seçimlerinde kaybetmesine rağmen koltuğunda oturabilen Davut Gürkan’ın da sanırım en büyük ve tek meziyeti siyasi menajerliktir.

Yıllardır Bursalılar için merkezi yönetimi hiç rahatsız etmeyen, Bursamıza hiçbir yatırım kazandırma başarısı olmayan akp il başkanının menajerlik başarısı makamını meşgul etmeye yeterli olmaktadır.

Kıymetli Dostlar,

Muhterem Yenişehirli Hemşerilerimiz;

Konuşmamızın başında, insani değerlerin başında gelen namus kavramına yeniden vurgu yapmak zorundayım.

Milletimizin geçerli saydığı ahlak kurallarına; yani doğruluğa, dürüstlüğe, erdemli olmaya bağlı kalarak yaşayanlara, bütün bu kurallara uyarak davrananlara “namuslu” insan deniyor değil mi?

Bunun aksine ne dendiğini de siz çok iyi biliyorsunuz!

Siyasetteki “namusluluk” veya “namussuzluk” kavramı da işte aynen bu tanımlama kapsamındadır!

Bu olayda bizi üzen; bu ülkede namus kavramının bir kez daha ayaklar altına alınması ve buna vesile olan Ercan Özel değildir!

Bizi asıl üzen çok Kıymetli Yenişehirli Hemşerilerimizin seçmen iradesine karşı yapılan haksızlıktır, saygısızlıktır, daha da ötesi İHANETTİR!

İşte bizler esas sadece bundan, milletimiz adına ziyadesiyle rahatsızız!

Ve bu haksızlık karşısında susarak dilsiz şeytan da asla olmayacağız!

Çünkü namus, yaşamın tek gerçeği, hayatın ta kendisidir!

Daha da ötesi; Namus varsa insanoğlu vardır, aile yapısı vardır, toplum vardır, millet ve devlet vardır.

Ezcümle; Namusun yoksa sen de yoksun Ercan ÖZEL!

Sözlerimi Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu’nun tam da bu olayı tarif eden özlü sözüyle bitireyim;

“Biz kimsenin siyasi namusunun bekçisi değiliz!”

Ülkemizde bütün insani değerlerin yitirilişinin mimarı olan AKP’ye, o değerlerden yoksun olan kim ya da kimler varsa hayırlı uğurlu olsun!”