Çelik, 3 Mayıs Cumartesi akşamı ünlü DJ Mahmut Orhan’ın sahne alacağı özel bir konserle sezonu taçlandıracaklarını açıkladı.

Sezon başında verilen sözleri hatırlatan Başkan Çelik, kulübün vizyonuna yakışır bir organizasyona imza attıklarını belirterek, konserden elde edilecek tüm gelirin Bursaspor’a aktarılacağını duyurdu.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşecek konsere tüm Bursaspor taraftarlarını davet eden Çelik, biletlerin 15 Nisan Salı günü saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacağını da bildirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, hem şampiyonluğu kutlamak hem de kulüplerine destek vermek için büyük buluşmayı heyecanla bekliyor.

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Kaynak: Haber merkezi