Mavi beyazlı kulüp Hentbol Türkiye Kupası finalleri başta olmak üzere nefes kesen karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Geleceğin sporcularını yetiştirerek, altyapı başarılarını kupa ve madalyalarla taçlandırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, nisan ayında birçok branşta birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. Mavi beyazlılar basketbol, güreş, sutopu, hentbol, atletizm, buz pateni, masa tenisi, satranç ve engelli sporları dahil toplam 15 branşta yerel, ulusal ve uluslararası turnuvada mücadele edecek.

Hentbolda Türkiye Kupası Finalleri, 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de oynanacak. Çeyrek finalde Yenimahalle Belediyesi ile eşleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı turu geçtiği takdirde Görele Belediyesi-Ortahisar Belediyesi eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Çeyrek finalde İstanbul temsilcisi Beykoz Belediyesi ile oynayacak Erkek Hentbol Takımı ise galip geldiği takdirde Nilüfer Belediyesi-Köyceğiz Belediyesi maçının kazananı ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final müsabakaları Celal Atik Spor Salonu ve Buca Serdar Yereli Spor Salonu'nda, finaller ise sadece Celal Atik Spor Salonu’nda oynanacak ve tüm maçlar sporseverlere açık ve ücretsiz olacak. Türkiye Kupası’nın detaylı maç programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Hentbol Erkek Takımı, Süper Ligin son maçında 5 Nisan Cumartesi günü evinde ağırlayacağı Depsaş Enerji ile sezonu tamamlayacak. 18 maçlık lig maratonunu yedinci sırada tamamlayan Hentbol Kadın Takımı ise sıralama turunda karşılaşacağı Görele Belediyesi'ni eleyerek Avrupa Kupalarına katılabilme hedefine bir adım daha yaklaşmak hedefinde.

Son iki yılın Avrupa Challenger Cup, son üç sezonun ise Türkiye 1’inci Lig Şampiyonu olan Sutopu Kadın Takımı, altın grup son devre müsabakalarını 18-20 Nisan tarihlerinde Balıkesir’de oynayacak. Son etaba Galatasaray Zena ile puan eşitliğiyle giren mavi beyazlılar, mayıs ayında düzenlenecek ve lig şampiyonunu belirleyecek final etabı öncesi grubunu zirvede tamamlamak hedefinde. Erkek Sutopu Takımı Süper Lig play-off maçlarını 11-13 Nisan’da, U20 Kadın Sutopu Takımı ise yarı final ve final maçlarını 25-27 Nisan tarihlerinde İstanbul’da oynayacak.

Beş sezon önce veda ettiği Türkiye Basketbol II. Ligi’ne yeniden yükselme mücadelesi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, Bölgesel Lig’de çok kritik maçlara çıkacak. 5 Nisan Cumartesi günü evinde Çiftlikköy Belediyesi ile oynayacak mavi beyazlılar, 13 Nisan'da İstanbul deplasmanında Suadiye Basketbol ile karşılaşacak. 16 Nisan’da Serdivan Belediyesi, 19 Nisan'da ise Bayrampaşa Belediyesi’ni Celal Atik Spor Salonu'nda ağırlayacak İzmir temsilcisi grubunu zirvede tamamlayarak play-off eşleşmelerinde avantaj yakalamak peşinde.

Tamamı altyapı ve spor okullarından oluşan U18 Kız Basketbol Takımı ise 7-11 Nisan tarihlerinde Ordu’da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'nda İzmir’i temsil edecek. Beyaz grupta mücadele edecek takım, 4 takımdan oluşan grubunu ilk iki sırada tamamladığı takdirde Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Buz Pateni Takımı, Nisan ayında üç büyük organizasyonda yer alacak. 2-6 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek Black Sea Ice Cup’ta 8-14 yaş arası dört sporcusuyla mücadele edecek mavi beyazlılar, Bursa ve Kocaeli’de düzenlenecek Artistik Buz Pateni 23 Nisan Kupası ve Spor Toto Kupası’nda da toplam 38 sporcusu ile sahne alacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası ile nisan ayı fikstürüne başlayacak Masa Tenisi Takımı ise, 11-13 Nisan'da Tokat’ta, 25-27 Nisan tarihlerinde ise Afyon’da I. ve II. Lig klasman maçları oynayacak.

11 Nisan'da Türkiye’nin En Hızlıları Yarışması İzmir Bölge Finali’nde piste çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, 19-20 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda 7 sporcusu ile çekiç ve disk atma kategorilerinde madalya kazanmak için ter dökecek.