Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Akören’e kazandırdığı Kayasu Atık Su Arıtma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Akören Kayasu Atık Su Arıtma Tesisinin açılışında konuşan AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya, tesisin ilçeye kazandırılmasından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

MHP Akören İlçe Başkanı Sabahattin Ipıl, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın Akören’i ayrı bir yerde tuttuğunu biliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, “Bu güzel hizmetler bir bir Cumhur İttifakının sayesinde oluyor. Saygıdeğer Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve Akörenliler adına müteşekkirim. 31 ilçeye olduğu gibi Akören’e de sayısız hizmetler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Allah ondan ve ekibinden razı olsun” diye konuştu.

“TESİS BÖLGE İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP OLACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hümeyra Saçkesen, “Kayasu Atıksu Arıtma Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tesisimizin açılmasında emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize kazandırılan bu tesis bölge için hayati bir öneme sahip. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sayısız eser kazandırılmaya devam edilecek. Bunlar hizmet belediyeciliğinin en güzel örnekleridir” ifadelerini kullandı.

“İLÇELERDE VE MAHALLELERDE BELLİ BİR STANDART OLUŞMAYA BAŞLADI”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, göreve geldikleri günden bugüne Konya’nın tamamını kalkındırmak ve ilçelere en yüksek standartlarda hizmet sunabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük coğrafyasında belediye hizmetleri ürettiklerini kaydeden Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ilçelerde ve mahallelerde belli bir standart oluşmaya başladığını kaydetti.

“BU TESİS KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EN ÇEVRECİ TESİSLERİNDEN BİRİSİ”

Başkanlığı süresince Akören’e kazandırılan yatırımlardan bahsederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, göreve geldikleri günden bugüne kadar Akören’e güncel bedelle toplamda 193 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Bugün de Kayasu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni ilçemize kazandıracağız. Böylece Kayasu, Yeşiltekke ve Çukurçimen mahallelerimizden kaynaklı atık suları arıtmış olacağız. Bu atık sular çevrenin en büyük düşmanı. Bu tesis Konya Büyükşehir Belediyesinin en çevreci tesislerinden birisi olarak sizlerin hizmetine sunulmuş olacak. Kayasu Atık Su Arıtma Tesisimiz mahallemize, ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

“BİZ TÜRKİYE’Yİ GÜÇLÜ YARINLARA HAZIRLIYORUZ”

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine de değinen Başkan Altay, “Biz Türkiye’yi sadece bölgesinde değil, dünyada lider bir ülke yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Togg ile biz karanlığa bir mum yakıyoruz. Bu mum inşallah önce şehirlerimizi sonra ülkemizi aydınlatacak. İstihdam olacak, ekonomiye katkı sağlayacak. Biz 21 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi büyük bir refaha taşımak için çaba sarf ediyoruz. Şimdi 14 Mayıs’ta sandıkları patlatma zamanı. Akören bugüne kadar gereğini yaptı, Allah’ın izniyle bundan sonra da yapacağından eminim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Tüzün’ün de katıldığı programda kurdele kesilerek Akören Kayasu Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programından sonra AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Altay, partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.