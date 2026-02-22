ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay liderliğinde hız kazanan teknoloji temelli hizmet anlayışı kapsamında Gaziemir Beyazevler Garajı’nda hayata geçirilen Garaj Yönetim Sistemi, otobüs parklanmasını dijital ve sistematik bir yapıya taşıdı. Başkan Tugay da Gaziemir’deki Beyazevler Garajı’nı ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve ilgili bürokratlar eşlik etti.

Otobüs parkında otomatik sistem

Yeni sistem sayesinde garaj içindeki park düzeni yazılım destekli olarak planlanıyor; araçların hangi peronda ve hangi sırayla konumlanacağı anlık olarak takip ediliyor. Otobüslerin boyutları, hat planları ve garajdan çıkış saatleri dikkate alınarak en uygun park düzeni otomatik olarak oluşturuluyor. Böylece hem zaman kaybının hem de operasyonel aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapay zeka destekli planlama ile maksimum verim

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Cemil Tugay, dijital altyapının güçlendirilmesinin toplu ulaşımda verimliliği artıracağını vurguladı. Teknolojinin kamu hizmetine entegrasyonunun önemine dikkat çeken Başkan Tugay, "Çalışanlarımıza yakışan sistemli ve çağdaş bir altyapıyı kentimize kazandırıyoruz. Bu tür yatırımları yaygınlaştırarak daha düzenli, daha verimli ve daha güçlü bir ulaşım sistemi kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sistemin odağında vatandaş memnuniyeti var

Beyazevler Garajı Parklanma ve Depolama Alanı yeniden yapılandırılarak filonun planlı, güvenli ve izlenebilir şekilde yönetilmesini sağlayan entegre bir operasyon sahasına dönüştürüldü. Her otobüs için özel park şeritleri oluşturulurken, düzensiz park kaynaklı zaman kaybı ve operasyonel riskler ortadan kaldırıldı. Bu sistem sayesinde "ölü kilometre" olarak adlandırılan yolcusuz ulaşımın azaltılmasıyla akaryakıt verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kamu kaynağının daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Akıllı parklanma sistemi, ESHOT otobüslerinin sabah ve gün içi seferlerini daha düzenli ve sistematik hale getirerek özellikle yoğun saatlerde yaşanabilen gecikmeleri azaltmayı hedefliyor. Bu düzenlemenin Gediz Atölyesi’nde de operasyonel rahatlama sağlaması, bakım-onarım kapasitesini artırması ve araçların hizmete hazırlık süresini kısaltması hedefleniyor. Vatandaş memnuniyetini odağa alan uygulamayla daha planlı sefer organizasyonu ve daha istikrarlı bir toplu ulaşım hizmeti sunulması öngörülüyor.