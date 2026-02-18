Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, geleceğin mesleklerine temel oluşturmayı hedefliyor. Kontenjanla sınırlı olan eğitim için başvurular 23 Şubat’ta sona erecek.

Eğitim sürecinde uzman eğitmenler eşliğinde yazılım geliştirme, algoritma mantığı, elektronik devre kurulumu ve sensör kullanımı gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar yapacak. Üç boyutlu yazıcılarla tasarımlarını somut ürüne dönüştürecek öğrenciler, teorik bilgiyi pratiğe aktarma imkanı bulacak.

Program, problem çözme becerisi, analitik düşünme kapasitesi ve tasarım odaklı yaklaşımın gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Eğitim kapsamında Arduino tabanlı projeler geliştirecek öğrencilerin, teknolojiyi yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Robotik kodlama kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin belediyenin 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi hattı üzerinden başvuru yapması gerekiyor. 40 kişilik kontenjanla sınırlı olan programa 10-14 yaş arası öğrenciler kabul edilecek.