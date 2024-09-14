İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde, 14 Evler bölgesinde meydana gelen yol çökmesi, hem araç sürücülerini hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. İstinat duvarı ile birlikte çöken yol nedeniyle birçok araç mahsur kalırken, bir evin duvarında da hasar meydana geldi. Olay sırasında hafif ticari bir araç, oluşan çukurun içine düştü.

Bölge sakinleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) bölgede yürüttüğü çalışmanın ardından yolun yeterince güvenli hale getirilmediğini iddia etti. Ayrıca, şehir genelinde de yağışların etkisiyle çeşitli bölgelerde su baskınları ve çökmeler yaşandı.

Gaziemir’de caddeler adeta göle dönerken, ulaşım büyük ölçüde aksadı. Bayraklı ilçesinde de yolların çöktüğü ve bir otomobilin göçük nedeniyle yolun içine gömüldüğü belirtildi.

Torbalı’nın Pancar Köyü’nde İZBAN metrosuna bağlantı sağlayan alt geçidin su altında kalmasıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi. Buca Anadolu Lisesi’nin önünde ise yoğun yağış sebebiyle asfalt çöktü ve derin bir çukur oluştu. Halkapınar metro istasyonu civarında ise bir yolun suyla kaplandığı gözlendi.