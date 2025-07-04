39 yaşındaki Demir’in şehit olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit İbrahim Demir için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, milletvekilleri ve Demir’in mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan personelin uykuyu, yemeği, içmeyi unutarak büyük fedakârlıkla çalıştığını belirtti. Elban, İbrahim Demir’in de gözünü kırpmadan, canını düşünmeden görevini yerine getirdiğini ve bu uğurda şehit düştüğünü söyledi. Elban, orman köylerinin, köylülerin ve doğada yaşayan canlıların huzur ve güvenliğini bu kahramanca mücadeleye borçlu olduklarını ifade etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yaptığı konuşmada, her insanın nefeslerinin sayılı olduğunu ve bu nefeslerin ne zaman tükeneceğini kimsenin bilmediğini vurguladı. Karacabey, bundan sonra şehit İbrahim Demir’in emanetlerine, ailesine ve çocuklarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Demir’in orman yangınlarıyla mücadelede verdikleri son şehit olmasını dileyen Karacabey, bugüne kadar 143 orman personelini bu şekilde kaybettiklerini söyledi. Şehitlere rahmet dileyerek, onların şehitler ve peygamberlerle birlikte olmasını temenni etti.