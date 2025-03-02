İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlarla ilgili yapacağı çalışmalar için paydaş kuruluşların fikirlerini alarak hazırladığı Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı adım adım hayata geçiriliyor. Eylem Planı kapsamında sahipsiz köpek popülasyonunun yönetilmesine veri sağlamak için başlatılan hayvan sayımının tamamlandığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, ilgili meslek odalarının, sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları derneklerinin temsilcileri, meclis üyeleri, ilçe belediyelerinin yöneticileri ile bir araya geldi. Kültürpark 4 No’lu Hol Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen geniş katılımlı eylem planı buluşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz hayvanlara yönelik yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Sağlıklı İzmir için ortak akılla hareket İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sahipsiz Köpek Popülasyonu İzmir Eylem Planı kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Okyay, “Sağlıklı bir İzmir için konunun tüm paydaşları ile çözümleri ortak dille ele aldığımız bu toplantılar çok değerli. Eylem Planı kapsamında sahipsiz köpek popülasyonunun yönetilmesine veri sağlayacak önemli bir çalışmamızı tamamladık. Sokak hayvanlarının sayımını 11 merkez ilçede bitirdik. İlçe belediyelerimizin de destek verdiği projede, sayım ekipleri sokaklarda tespit ettikleri her hayvanı kayıt altına aldı. Çalışmalar kapsamında köpeklerin kısır olup olmadığı, cinsiyeti, varsa tasma ve küpesi ile yaşları not edildi” dedi.

Sokaklardan şikayet üzerine 130 köpek toplandı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir de bugüne kadar şikayet üzerine sokaklardan toplanan hayvan sayısının 130 olduğunu söyledi.

Bunların da saldırgan ve agresif olduğu gerekçesiyle alındığını vurgulayan Özdemir, “Barınaklarda olan patili dostlarımıza en güzel şekilde bakıyoruz. Onların beslenmesini özenle yapıyoruz. Barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesinde sayı sınırlaması bulunmuyor. Böyle bir sınırlama yapılmasını da istemiyoruz” dedi.

Rehabilite ve kısırlaştırmada önemli hamle Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sahipsiz kedi ve köpek sayısının son bir yılda yaklaşık 27 bin 759’u bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Yine tedavi ve muayene edilen hayvan sayısının yaklaşık 60 bine ulaştığı ifade edilirken, çalışmalar kapsamında 40 bin 328 koruyucu hekimlik uygulamalarının yapıldığı, sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla üretilen mama miktarının da 50 tonu bulduğu açıklandı. Sahiplendirilen hayvan sayısının ise yaklaşık bin 500 olduğu belirtildi.

Sayım nasıl yapıldı? Sayım işlemi, WSPA tarafından önerilen sayım yöntemi kullanılarak örnekleme yoluyla ve mahallelerin renklendirilmesi metodolojisi ile belirlenen 130 mahalle üzerinden yapıldı. Her bir sayım ekibi günde 2 mahallede çalıştı.

Sayım ekipleri, sahadan istenilen özellikte verileri toplayabilecek yeterli düzeyde donanıma sahip kişiler ve meslek grupları arasından seçildi. Ekipler, mahallelerin mümkün olduğunca farklı alanlarını kapsayacak şekilde sayımları yürüyerek yaptı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların ardından, merkez ilçelerde köpek sayımı tamamlanmış oldu. Kırsal ilçelerde de benzer çalışmaların yapılması planlanıyor.