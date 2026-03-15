Türkiye'nin sanayi üretim merkezlerinden Kocaeli, fabrikalarının yanı sıra zengin biyolojik çeşitliliği ve göçmen kuşlara sunduğu yaşam alanıyla da dikkati çekiyor. İzmit Körfezi'nde başlatılan 'dip çamuru temizliği' projesi, körfezin ekosistemini canlandırarak başta 'allı turna' olarak bilinen flamingolar olmak üzere göçmen kuşların sayısında büyük bir artış sağladı.

Kış mevsimine rağmen İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, sulak alanlardaki besin bolluğu ve uygun iklim şartları sayesinde körfezde konaklıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında su yüzeyine yansıyan pembe renkleriyle eşsiz manzaralar oluşturan allı turnalar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de ilgi odağı oluyor.

'İzmit Körfezi, göç eden kuşların en önemli uğrak alanlarından biri'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Biyoloğu Dr. Recep Bakır, İzmit Körfezi'nin bulunduğu konum itibarıyla göçmen kuşlar için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Avrupa ve Afrika ekseninde göç eden kuşların beslenmek, durup dinlenmek ve zaman geçirmek için bu tür alanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bakır, 'Türkiye, önemli göç yolları üzerinde bulunan bir mevkide. Özellikle boğaz geçişlerine yakın olduğumuz için kuşlar burada hem beslenip hem dinlenmektedirler. O yüzden İzmit Körfezi, göç eden kuşların en önemli uğrak alanlarından biridir' dedi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türler körfezi seçti

Bölgede bugüne kadar 170'in üzerinde kuş türünün tanımlandığına dikkati çeken Bakır, bu türler arasında dünya çapında koruma altında olan kuşların da bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

'Bu 170 türün içinde bazıları çok önemli. Örneğin nesli tükenme tehlikesi altında olan 'dik kuyruk' kuş türümüz var ve bu tür tüm dünya için çok önemli. Üredikten sonra burayı beslenme ve dinlenme alanı olarak kullanmakta. Diğer bir türümüz de 'küçük karabatak'. Bu türümüz de yine aynı şekilde üredikten sonra İzmit Körfezi'ni beslenme ve dinlenme alanı olarak seçiyor.'

Dip çamuru temizlendi, flamingo sayısı ikiye katlandı

Flamingoların Tuz Gölü, Gediz Deltası veya Akdeniz bölgesinde üredikten sonra kışlamayı İzmit Körfezi'nde geçirdiğini aktaran Dr. Bakır, popülasyondaki sevindirici artışa ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çevre yatırımlarına işaret etti. Körfezdeki kuş artışını yakından takip ettiklerini belirten Bakır, sözlerini şöyle tamamladı:

'Sayıları her geçen gün artmakta. Bunun en önemli sebeplerinden biri de 2023 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dip çamuru temizliğidir. Bu çamur tamamen temizlendikten sonra daha da fazla kuş türünü ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Rakamlara bakarsak; 2023 yılındaki flamingo sayısı 260 civarındaydı. Temizlik çalışmalarının etkisiyle bu sayı 2024 yılında 500'e yaklaştı. 2025 yılında da 450-500 civarında devam etti. Burası geçiş bölgesi, kara ile suyun birleştiği nokta. Biriken balçık kaldırıldığı zaman iki bölgeyi birbirine daha net kaynaştırmış olacağız. Bu da ekosistemdeki çeşitliliği çok daha fazla artırmış olacak.'