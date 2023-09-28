Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı önümüzdeki Pazar günü (1 Ekim) Fenerbahçe Alagöz Holding kendi sahasında karşılaşacakKOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 1 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda Fenerbahçe Alagöz Holdingi ağırlayacak. İzmit’in Perileri geçtiğimiz hafta Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 73-61 yenmeyi başarmıştı.
Ligin 4. Hafta maçları öncesinde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 5. Sırada bulunuyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önemli maç öncesi tüm vatandaşları Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuna İzmit’in Perilerini desteklemeye davet etti.