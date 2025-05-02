Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 Mart – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı koordinesinde icra edilen önleyici kolluk devriyeleriyle hem göl içinde hem de gölü besleyen derelerdedenetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Su ürünlerinin korunmasına ilişkin 1380 Sayılı Kanun ve kara avcılığına ilişkin 4915 Sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrollerde, sazangiller familyası ile kerevit türlerinin avlanmasının yasak olduğu dönemde usulsüz ve kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 13 kişiye toplamda 164 bin 595 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kaçak avcılıkta kullanılan toplam 3.300 metre uzunluğunda misina ağına el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 350 kilogram Levkit, 172 kilogram Akbalık, 85 kilogram Sarı Sazan doğal yaşam alanlarına canlı olarak geri bırakıldı.