Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 547 düzensiz göçmen de tespit edilerek işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda;

28 bin 630 personel görev aldı,

9 bin 152 ekip sahaya çıktı,

5 bin 684 kontrol noktasında uygulama yapıldı.

Kontroller kapsamında;

4 bin 309 metruk bina,

7 bin 869 umuma açık yer,

493 terminal ve

2 bin 798 farklı lokasyon olmak üzere toplam 15 bin 469 yer denetlendi.

Denetimlerde yakalanan düzensiz göçmenlerin, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.