T.C.

İZNİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik Çiçekli Mahalle, Çemişkiler mevki Mevkii, 931 Parsel, Taşınmaz İznik İlçesi merkezine yaklaşık 6 km mesafede, İlçenin doğusunda, İlçeyi Bilecik ve Adapazarı?na bağlayan Devlet Yolundan ayrılıp, güneye doğru ilerleyen mahalle ana asfaltı üzerinde ve mahalle yoğun yerleşik alanındadır. Taşınmazın tapu kaydında vasfı TARLA olmasına rağmen, mahalle merkezinde arsa konumundadır. Taşınmaz üzerinde; Taşınmaz üzerinde her birinin zemin inşaat alanı 110 m2 olan iki adet yapı mevcuttur.1 NOLU YAPI: 110 m2 zemin inşaat alanlı yapı, betonarme karkas tarzda yaklaşık 30-35 yıl önce inşa edilmiş, çatısız, dıştan sıvalı ve boyalı, pencereleri PVC, iç kapıları masif ahşap, hol ve oda zeminleri PVC, ıslak hacimler seramik kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah, tezgah alt ve üstünde hazır dolaplar mevcuttur. Mesken olarak kullanılması gereken yapı halen boş, çatısız, iç kısmı yıpranmış halde, kullanılması için masrafa ihtiyaç vardır. 2 NO?LU YAPI: 110 m2 zemin inşaat alanlı yapı, betonarme karkas tarzda yaklaşık 25-30 yıl önce inşa edilmiş, çatısız, dıştan ve içten sıvasızdır. Mesken olarak tasarlandığı tahmin edilen yapının iç duvarları olmayıp, halen depo olarak kullanılmaktadır.,

Adresi : Çiçekli Mah. Çemişkiler Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 900 m2

İmar Durumu : İznik Belediye Başkanlığının 09/01/2024 tarih ve 15246 sayılı yazısına göre taşınmaz köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazda emsal:1,00 olup en fazla 250 m2 büyüklüğünde 2 katlı inşaat yapılabilmektedir.

Kıymeti : 2.010.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik Çiçekli Mahalle, Köyiçi mevki Mevkii, 2295 Parsel, Mahalle yerleşik alanı içinde bulunan ve mahalle meydanına 50 m mesafede olan ARSA vasıflı taşınmazın kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmaz üzerinde ön cephesi açık tuğla yığma çatısı ahşap çatı döşemesi kiremit kaplı içi, dışı sıvasız basit depo mevcuttur.,

Adresi : Çiçekli Mah. Köyiçi Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 57 m2

İmar Durumu : İznik Belediye Başkanlığının 09/01/2024 tarih ve 15246 sayılı yazısına göre taşınmaz köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazda emsal:1,00 olup en fazla 250 m2 büyüklüğünde 2 katlı inşaat yapılabilmektedir.

Kıymeti : 69.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.