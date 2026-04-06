Yürekleri ağıza getiren o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Orhaneli yolu Doğancı Tüneli yakınlarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, anayolda seyir halinde ilerleyen bir sürücü, karşı şeritten ters yönde gelen minibüsü son anda fark etti. Manevra yaparak kazayı teğet geçen sürücü minibüsle kafa kafaya geldi. Büyük bir tehlike atlatan sürücü, son anda yaptığı manevrayla muhtemel bir faciayı önledi.

Olayda herhangi bir kaza yaşanmazken, trafikte büyük tehlike oluşturan minibüs sürücüsüne tepki yağdı.