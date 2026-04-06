

Kaza Burhaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mohamad A.(22) yönetimindeki 16 MC 3464 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan sürücü Kenan U.(53) yönetimindeki 16 ALE 664 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Devrilen motosiklettten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN