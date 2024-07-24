Arsa ve konut fiyatlarının şehir merkezlerine göre daha uygun olduğu İznik, çevresindeki büyük şehirlere de yakınlığı sebebiyle özellikle emeklilerin yaşamak için tercih ettiği bir ilçe olarak öne çıkıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra uygun fiyatlı arsa ve konutları ile de vatandaşların yaşamak için tercih ettiği bir ilçe olmaya devam ediyor.

Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova gibi şehirlere olan yakınlığı, İznik’i bölgenin cazibe merkezi haline getiriyor.

Türkiye’nin beşinci büyük gölünün kıyısında yer alan İznik, yeşili ve maviyi aynı anda yaşamak ve özellikle de sakin bir hayat sürmek isteyen emeklilerin de yaşamak için tercih ettikleri başlıca yerleşim bölgeleri arasında yer alıyor.

Peki İznik’te konut, arsa ve tarla fiyatları ne durumda? Şehir merkezlerinde emlak piyasasının yüksek artışı, İznik’te nasıl seyrediyor?

Gayrimenkul Danışmanı Hüseyin Karakaya, İznik’teki emlak piyasasına ilişkin Herkes Duysun mikrofonuna değerlendirmelerde bulundu.

Pandeminin ardından insanlarda toprak ve tarla alma oranının yükseldiğini kaydeden Karakaya, İznik’in köylerinde toprak fiyatlarının emsallerine oranla daha uygun olduğunu söyledi. Karakaya ayrıca, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi çevre illerden İznik’e yoğun talep olduğunu da kaydetti.

İznik’te emlak piyasasının geçtiğimiz aylara göre daha durgun olduğunu ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Hüseyin Karakaya, arsa fiyatlarının gerilediğini söyledi.

Konut fiyatlarının da şehir merkezine göre oldukça uygun olduğunu kaydeden Karakaya, İznik’te 2 ila 2 buçuk milyon lira bandında sıfır bir 2+1 daire alınabileceğini ifade etti.

Evin büyüklüğüne ve konumuna göre fiyatların da değişkenlik gösterdiğini söyleyen Karakaya, sahil tarafındaki evlerin fiyatlarının iç kısma göre daha yüksek olduğunu belirtti.

İmarlı arsalarda ise dönüm fiyatının 2 ila 5 milyon lira arasında değişkenlik gösterdiğini kaydeden Karakaya, köylerde tarla fiyatlarının dönümünün 200 bin liradan başladığını, yolu olmayan tarlalarda ise dönüm fiyatının 100 bin liraya kadar düşebildiğini ifade etti.