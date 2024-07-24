Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, ’Dolu Dolu İndirimler’ kampanyasındaki kaçırılmayacak fiyatlarla 24-25-26 Temmuz tarihlerinde Bursalılarla buluşuyor.

Hizmet kalitesiyle her zaman öne çıkan Özhan Market, birbirinden özel kampanyalarıyla da vatandaşların yüzünü güldürüyor. Özhan Market, düzenlediği ’Dolu Dolu İndirimler’ kampanyasıyla temel ihtiyaç maddelerinden oluşan birçok üründe büyük indirimler sunuyor. Bursalıların yoğun ilgi göstereceği kampanyayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 24-25-26 Temmuz tarihlerinde en yakın Özhan Market şubesine uğrayarak indirimlerden yararlanabilecek.

Kampanya çerçevesinde Lipton Doğu Karadeniz 500 gram çay 80 TL yerine 59,75 TL, Avşar sade soda 200 mililitre 6’lı 27,75 yerine: 21,75 TL, Marmarabirlik zeytin 800 gram kuru sele XS 199,75 TL yerine 149,75 TL, Peysan tereyağ 225 gr 83,75 TL yerine 64,75 TL, Ekici beyaz peynir 250 gram süzme 39,75 TL yerine 34,75 TL, Yayla gönen baldo pirinç 1 kilogram 79,90 TL yerine 59,90 TL, Komili zeytinyağı sızma meyvemsi 2 litre 745 TL yerine 595 TL, Söke un 5 kg 109,90 TL yerine 79,90 TL, cif krem gold 750 mililitre 52,90 TL yerine 39,75 TL, Selpak dev rulo havlu 39,50 TL yerine 27,50 TL, Papia tuvalet kağıdı 4 katlı 32’li - 3 Katlı 32’li parfümlü - 3 katlı 32’li çeşitleri 275 TL yerine 234,50 TL, Blendax şampuan 500 mililitre çeşitleri 89 TL yerine 54,90 TL, Ariel matik deterjan beyaz dağ esintisi beyaz/renkli 7 kilogram çeşitleri 299,75 TL yerine 229,50 TL, Kuştulli sandalye minderi 40x40 39,50 TL yerine 29,50 TL ve Ledline led-09 rgb kumandalı 112,50 TL yerine 82,50 TL’den satışa sunulacak.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını ve bu kampanya ile müşterilerine daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Özhan’ın bu kampanyasının, müşterilerin bütçelerine katkı sağlayacak ve alışveriş deneyimlerini daha da keyifli hale getirecek bir fırsat olduğunu ifade etti.