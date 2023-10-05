Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde ikamet eden kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde köyde kurulan halk pazarını ziyaret eden jandarma ekipleri, kadınlarla bir araya gelerek hem bilgilendirme çalışması yaptı, hem de broşür dağıtarak bilgi sahibi olmalarına katkı sağladı.

Aile içi şiddetin önlenmesine dair bilgilendirme ve Kadın Destek Uygulaması’nın gayeleri hakkında bilgilendirme eğitimi veren jandarma ekipleri, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan uygulamayla ekiplere ulaşabileceklerini anlattı.