Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, İnegöl’de bulunan 3 okulu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Perihan Coşkun İlköğretim Okulu, Akıncılar İlköğretim Okulu, Edebey İlköğretim Okulunu ziyaret eden jandarma personelleri, geleceğimiz olan çocukların daha güvenli eğitim ortamında yetişmeleri için okul idarecileri ile görüşülerek 210 öğrenciye; Jandarma hakkında bilgilendirme yapılırken, "Tim Jandarma" çizgi filmi izlettirildi. Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı hediye edilirken, suçtan korunma ve suçu önleme konularında bilgilendirme yapıldı.