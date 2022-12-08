Çitli Mahallesi’nde bulunan Kınık Maden Suyu fabrikasında istenen plan değişikliğine muhalefetten red oyu geldi.

Çitli Mahallesi’nde bulunan Kınık Maden Suyu fabrikasının plan değişikliği talebi muhalefet tarafından kabul edilmedi.

BU YAPILAN EMSAL TEŞKİL EDER

MHP adına konuşan grup sözcüsü Ahmet Genç “İhracattan doğan artış talebini karşılanmak için mevcut planda bir değişiklik isteniyor. Burada emsal bir karar ortaya çıkıyor. Plancı burada kaynak suyu yerinde depolanır deseydi tamam derdik. Bu emsal teşkil ediyor. Yarın herkes iş yerinin yetmediğini belirterek artış talep edebilir. Bu talep değişip dediğimiz gibi olacaksa değişim talep ediyor. Edilmeyecekse hayır oyu vereceğiz.”

İSTEDİĞİ YÜKSEKLİĞİ ZATEN VERDİK

İYİ Parti adına konuşan Dursun Öztürkoğlu “Burada artıştan dolayı bir değer ortaya çıkacak. Fabrikaları için yükseklik istendi zamanında verdik. Bu planları sadece kişiye özel değil tüm sorunlar için yaptık mı zaten sorun çözülmüş olur”.

REVİZYON İMAR PLANI 2023’TE

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu ise “Yükseklik verdiğimiz hak sadece onlara özel bir durum değildir. Zamanında belde belediyelerinin verdiği bir haktı. Biz sadece sınırsız olan hakkı sınırlamıştık yükseklik konusunda. Biz sanayiciyi, tarımla ilgilenen herkesi düşünmek zorundayız. Dursun bey farklı emsallerden bahsetti. Zamanında belde belediyeleri verdiği emsallerdi. Bütün şehir kanunu ile birlikte bizim bünyemize geçti. Plan revizyonunda çözeceğiz. 2023 yılında plan revizyonumuzu tamamlayacağız ” dedi.

DİLEKÇELERİ ÖZENSİZCE YAZILMIŞ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Firma yetkilileri bana geldi, işletmeyi bu alanda büyütme düşündükleri şeklinde ifade ettiler. Ama dilekçeleri özensizce yazılmış. Kınık Maden suyu bizim bir değerimiz. İnegöl’ü temsil ediyor” dedi.

MUHALEFET RED OYU VERDİ

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti grubu evet oyu kullanırken MHP, İYİ Parti , CHP grupları hayır oyu verdi.