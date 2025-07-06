Sakarya Sapanca Gölü’nde, kötü hava şartları sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, farklı saatlerde gerçekleşen 4 ayrı olayda toplam 17 kişiyi ölümün kıyısından alarak güvenli şekilde karaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Temmuz tarihinde saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Sapanca Gölü’nde önleyici kolluk devriyesi yapan Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, saat 18.45 sıralarında SASKİ’ye ait su borularının bulunduğu sabit dubada yabancı kişilerin olduğu yönünde ihbar aldı. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, şişme kanoları su alan 3 kişinin dubaya sığındığını tespit etti. Soğukkanlı şekilde müdahale eden ekipler, şahısları bota alarak güvenli şekilde karaya çıkardı. Kısa süre sonra göl üzerinde sup, deniz bisikleti (yunus) ve benzeri araçların olumsuz hava şartlarından etkilendiğini fark eden ekipler, saat 19.45 sıralarında göl açıklarında arkasına halatla bağlı dubalarla birlikte alabora olmak üzere olan bir deniz bisikletine ulaştı. Yaşları 12 ile 22 arasında değişen toplam 9 kişinin tehlike içinde olduğu belirlenirken, 3’ü hemen bota alınarak kurtarıldı. Kalan şahıslar için de güvenlik tedbirleri alınarak müdahale sürdürüldü. Aynı dakikalarda, gelen bir boğulma ihbarı üzerine hızla yönlenen ekipler, sup ile gölde açılan ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişiyi saat 20.00 sıralarında kurtardı. Saat 20.10’da ise açıkta hareket etmekte zorlanan başka bir su sporu aracındaki kişi, bota alınarak karaya çıkarıldı. Son olarak saat 20.20’de, bir deniz bisikleti üzerinde bulunan ve arkasına bağlı iki dubayla birlikte mahsur kalan 6 kişi de kurtarıldı. Deniz bisikleti ve dubalar, halatla karaya çekildi. Yaklaşık 3 saatlik zaman diliminde 4 farklı olayda toplam 17 kişiyi ölümün kıyısından alan ekiplerin kurtarma operasyonu ise ekiplerin yaka kameralarına yansıdı.