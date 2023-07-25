Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 7 ilçede son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 38 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri istihbarı çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Marmara ilçelerinde meydana gelen 23 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 38 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlarında yapılan operasyon faaliyeti sonucu; 5 bin 640 adet sentetik uyuşturucu hap, 633 adet ectasy, 393 gram metamfetamin, 228 adet kenevir bitkisi, 135 gram skunk, 17 gram bonzai, 12 gram kubar esrar, 8 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 462 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı. 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru ve 87 bin 100 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 38 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarak, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.