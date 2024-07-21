ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden açıklamasında, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Biden Harris'i destekleyeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla adaylıktan çekildiğini ve seçimlerde Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı.

Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda, başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.

Biden, mektubun haricinde paylaştığı yeni paylaşımında ise, 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydetti. Biden, "Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam destek ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım" çağrısında bulundu.

Kaynaklara göre Kamala Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.