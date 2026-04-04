Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Bozbey’in Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Nisan 2026 tarihli ve 2026/294 sayılı sorgu kararıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “rüşvet almak” suçlarından tutuklandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY,

Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.“