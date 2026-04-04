Olay, Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi’nde bulunan Mandıra Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğunun dereye kaçan topunu almak isteyen Serkan K., dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.