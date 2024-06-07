Fenerbahçe’nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hazırlıklarını Lizbon’da sürdüren Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Hırvatistan’ın yarın oynayacağı Portekiz maçı öncesi teknik direktör Zlatko Dalic ile görüşen Mourinho, ardından Hırvat futbolcularla da sohbet etti. Tecrübeli teknik adam ziyaret kapsamında Real Madrid’in kaptanı Luka Modric, Fenerbahçe’nin kalecisi Dominik Livakovic ve teknik ekipte görev yapan eski futbolcu Mario Mandzukic ile de bir araya gelip turnuva öncesi başarı dileklerinde bulundu.