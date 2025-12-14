Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” sürecinde komisyondan çıkacak nihai rapor ve buna bağlı yasal düzenleme adımları ele alınacak. Ayrıca, terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshetme sürecindeki sahadaki gelişmeler de değerlendirmeye alınacak.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için atılacak adımlar

Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin sonuçları Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlar ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği de gündemin önemli başlıkları arasında olacak.

Suriye'deki gelişmeler

Ankara, Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mart mutabakatına ilişkin süreçte SDG beklentileri yerine getirmedi. Suriye'nin inşa ve ihyasına ilişkin atılan adımlara da toplantıda mercek tutulacak.

Ekonomi

Ekonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.