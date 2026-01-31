Kurşunlu mahallesinden Bilecik'in Pazaryeri ilçesi istikametine seyir halinde olan Kirman M.(58) yönetimindeki 06 GNS 73 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücü Yüksel Ü.(28) yönetimindeki 16 AZV 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 06 GNS 73 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Kirman E. yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıları kurtardılar. 3 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet sevinç