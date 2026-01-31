Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzeri Fulla kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim A.(16) bıçakla bacağında yaralandı. Kanlar içinde kalan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ