Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak tütün ve sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 168 adet kaçak sigara, 18 adet elektronik sigara, 18 adet elektronik sigara likiti, 7 adet (toplam 175 gram) pipo tütünü, 18 adet (toplam 9 kilogram) nargile tütünü, 20 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 3 bin 600 adet boş makaron ile 42 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.