Kadıköy’de okul çevresinde bulunan ve gün içerisinde vatandaşların kullandığı sokaktaki inşaat alanının çevresi kapatılmadan ve önlem alınmadan yapılan çalışmalar veliler tarafından tepki çekiyor.

İstanbul’da Kadıköy ilçesi, Caddebostan Mahallesinde özel bir inşaat şirketinin yürüttüğü ve inşaat çalışmalarının devam ettiği alanda, kazı yapılan alanın çevresinin kapatılmadığı ve önlem alınmadığı iddia edildi. Özellikle inşaat alanının okul çevresinde olması nedeniyle veliler tarafından önlem alınmaması tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, gün içerisinde özellikle öğrencilerin sıklıkla kullandığı bu sokak üzerinde inşaat alanında çalışmaların önlem alınarak yapılmasını istiyor.

"Herkes için tehlike saçıyor"

Durumdan şikayetçi olan Ekrem Özsoy, "Hemen burada anaokulu ve ileride de ilkokul ve lisenin arasında kalıyor. Sadece çocuklar için değil herkes için tehlike saçıyor. Karanlıkta birisi düşebilir. İnşaat alanına giriş çıkış ve sadece oraya bir bant çekmişler. Bir rüzgarda gidecek bir şey, keşke daha ciddi önlemler alınsa" diye konuştu.