TÜİK, Mayıs 2025’e ait işsizlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 8,4 olarak kaydedildi. Aynı dönemde haftalık ortalama çalışma süresi ise önceki aya kıyasla 0,6 saat artarak 42,7 saate yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak toplamda 2 milyon 972 bine geriledi. İşsizlik oranında 0,2 puanlık düşüş gözlemlenirken, oran erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 11,9 olarak hesaplandı.

Mayıs 2025 verilerine göre istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki aya kıyasla 100 bin artarak 32 milyon 519 bine ulaştı. Bu artışla birlikte istihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 49,0 seviyesine çıktı. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde bu oran erkeklerde yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 32,2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde işgücü, 31 bin kişilik artışla toplam 35 milyon 491 bin kişiye yükseldi. Ancak işgücüne katılma oranı değişmeyerek yüzde 53,5 seviyesinde kaldı. Bu oran erkekler için yüzde 70,9, kadınlar için ise yüzde 36,5 olarak belirlendi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.