Japonya’nın önde gelen kâğıt üreticilerinden Daio’ya ait bebek bezi markası Goo.N, Türkiye pazarından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Uzun süredir Türkiye’de bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen ürünlerinin satışını gerçekleştiren marka, “mevcut ekonomik koşullar” gerekçesiyle faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

Söz konusu karar, şirketin Türkiye’deki resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."