Ataşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokak ortasında bir kadınla bir çift arasında başlayan tartışma şiddete dönüştü. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma hızla büyüdü, ve 2 erkek şahıs kadını sokak ortasında darp etti.

Olayın duyulması üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, darp edilen kadını korumaya çalıştı ve saldırganları uzaklaştırmak için müdahale etti. Ancak şiddet olayı daha da kötüleşti ve saldırganlar çevredekilere hakaretlerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine, erkek şahıs darp ettiği kadını zorla bir araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Bu olaylar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.