Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 15 Temmuz'da çıkan kanun kapsamında Şeker, yeniden cezaevine dönmeyecek. Şeker'in avukatı, müvekkilinin bu düzenlemeden faydalanacağını ve denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanacağını belirtti.

Olay, 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'da meydana gelmişti. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü sırada olaya müdahale etmek isteyen Özgür Duran ile arbede yaşamış ve Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve yapılan yargılama sonucunda 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay da bu kararı onaylamıştı.

Ancak 15 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa içinde yer alan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun"a eklenen geçici madde kapsamında Kadir Şeker, cezaevine dönmeyecek. Bu düzenleme, açık cezaevinde 5 yılın altında süre kalan hükümlülerin de faydalanabileceği bir düzenlemedir.

Özgür Duran'ın ailesi ve kamuoyunda bu düzenleme tartışmalara neden olmuş olsa da, Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, müvekkilinin bu yasa kapsamında diğer hükümlüler gibi denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanacağını ifade etti. Bu sayede Kadir Şeker, cezaevine geri dönmeyecek ve belirli kurallar ve denetim altında özgürlüğünü sürdürecek.

Aladağ, şunları belirtti:

“15 Temmuz 2023 tarihinde 7456 sayılı ‘torba yasa’ diye adlandırdığımız kanunumuz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu bir nevi infaz affı. Bu kanunumuzun 15’inci maddesi ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’a geçici madde eklendi. Bu kanunda da Covid-19 izni nedeniyle açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz izinli. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlardan, açık cezaevinde kalan süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar artık açık cezaevine dönmeyecekler. Bunların tamamı denetimli serbestlikle ayrılacak. Kadir Şeker de malumunuz cezası kesinleşti, açık cezaevinde infazına başlandı. İzin nedeniyle ayrıldı. Bildiğiniz üzere 46 aylık cezasını açık cezaevinde geçirmesi gereken süre var iken, 31 Temmuz'a kadar izinliydi. Tamamen madde kapsamına uyuyor. Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ilgili açık cezai müdürlüğüne müracaat edecek. O da denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir'in de açık cezaevinde kalmayacağını ifade edebilirim.”