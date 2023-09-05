Eski hastane bahçesinde, bir erkek cesedi bulundu. Şahsın kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, şahsın kafasına darbelerin neden olduğu ve bu darbeler sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. İddialara göre, kurban olarak belirtilen 33 yaşındaki Tuncay Erdoğar'ın cesedi, ağabeyi A. Erdoğar tarafından olay yerinde teşhis edildi.

Tuncay Erdoğar'ın cansız bedeni, detaylı bir inceleme için otopsi yapılması amacıyla Erbaa Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Polis ekiplerinin özenli çalışmalarının sonucunda, cinayetle ilişkilendirilen C.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısın yakalanmasıyla ilgili titiz bir operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçen şüpheli, sonrasında ifadesinin alınması için Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.