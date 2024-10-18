Kulüp binamızda düzenlenen basın toplantısına Altyapı Sorumlumuz Uğur Kamacı ile Yasam ORMAN Ürünleri firma sahipleri Orhan Turan ve Fatih Karakafa katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Altyapı Sorumlumuz Uğur Kamacı " 2024 - 2025 Akademi liglerinde forma sponsorumuz Yaşam Orman Ürünleri olmuştur. Her sezon kulübümüze yapmış olduğu sponsorluk desteği ile kulübümüzün altyapısıyla özdeşleşen bir marka olmuştur. Destekleri için Orhan Beye ve Fatih Beye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Yaşam Orman Ürünleri firma sahiplerinden Orhan Turan " Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaktan dolayı mutluyuz. Kafkasspor camiasinin altyapıya vermiş olduğu önemi yakından görüyoruz ve takdir ediyoruz. Firma olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.