İbrahim Yazıcı Özlüce tesislerinde oynanan hazırlık maçında Bursasspor, Kafkasspor'u 1-0 yendi.

2. Lig ekibi Bursasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. hazırlık maçını 3. Lig ekibi Kaflasspor ile yaptı. İlk maçta Gaziantep FK ile 0-0, Yıldırımspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, bu kez tarihinde ilk kez profesyonel ligde oynayacak olan İnegöl ekibi Kafkasspor'u ağırladı.

Maçın ilk devresinde konuk ekip Kafkasspor daha etkili bir görüntü çizdi. Abdülkadir'in biri kafayla 2 şutu direkte patlarken, golü bulan taraf Bursasspor oldu. Sol kanatta topla buluşan Çağatay, ara pasla Berat'ı buluşturdu. Kaleci Ömercan'ın üzerinden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Berat, Bursasspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra gelişen ataklarda başka gol olmayınca ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. devresinde top hakimiyeti bu kez Bursasspor'a geçti. Ancak gol pozisyonu üretmekte zorlanan ev sahibi ekip, ani gelişen Kafkasspor ataklarında ise konuk ekibe gol şansı tanımadı.

Dostça başlayan mücadele Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonra erdi.

Her iki teknik adam, tüm sporculara şans verirken, genç oyuncuların mücadelesi lig öncesi umut verdi.





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