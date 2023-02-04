Bölgesel Amatör Lig(BAL) İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, ligde 2. sıradaki Altınova Belediyespor’u yeni transferlerden Sergen ve Furkan’ın golleriyle 2-0 yendi.

Maçın başından sonuna kadar etkili oynayan temsilcimiz Kafkasspor, maç boyunca hata yapmadı. Lider Gebzespor’la arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Kafkasspor, Bursa Atıcılar 3 sahasında oynanan karşılaşmayı etkili futboluyla kazandı.

Yeni transferlerin göz doldurduğu karşılaşmada gol perdesini 59’uncu dakikada Sergen Şakirler açtı. Rakip kaleye yüklenen ve çok sayıda gol pozisyonu yakalayan Kafkasspor 88’nci dakikada diğer yeni transfer Furkan Demir’le skoru 2-0’a getirdi.

Bu galibiyetle Altınova Belediyespor’un 2 puan üstüne çıkan temsilcimiz liderle arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

2 bine yakın taraftarın izlediği karşılaşmada, önemli bir galibiyet alan Kafkassporlu futbolcular galibiyeti taraftara armağan etti.