TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, ligin 23. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Düzce Cam Düzcespor’u 2-0 mağlup etti.
Stadyum: 18 Temmuz Stadyumu
Hakem: Tarık Güldal
Yardımcı Hakemler: Hasan Cebeci, Berkay Salman
İnegölspor: Gökhan Siverek, Metincan Cici, Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Alperen Pak, Hamza Özdemir (Dk.84 Yusuf Ziya Gümüş), Gökhan Meral (Dk.90+2 Bahadır Taşdelen), Ali Akkuş, Ömer Faruk Ermeç (Dk.81 Furkan Özyapı).
Düzce Cam Düzcespor: Ersin Aydın, Doğan Can Otman, Emre Keleşoğlu (Dk. 90+2 Rıdvan Özdemir), Hasan Küçcük (Dk.65 Sarp Ekinci), Yasin Ozan, Sedat Cengiz (Dk.65 İbrahim Alan), Kerem Kaya, Koray Baykara (Dk. 90+2 Emre Gündoğdu), Çınar Tarhan, Erçin Ilgaz, Altar Han Hidayetoğlu (Dk.77 Eren Karadağ)
Sarı Kartlar: Dk.81 İbrahim Alan
Goller: Dk.44 Metincan Cici, Dk.90+5 Furkan Özyapı (İnegölspor)