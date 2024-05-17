Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, 14. yaşını kutladığı uluslararası ödüllü sosyal sorumluluk projesi Enerjimi Koruyorum ile çocuklara enerji verimliliği ve tasarrufun önemini aktarmaya devam ediyor. Enerjimi Koruyorum, Enerjisa Enerji bünyesindeki Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın da hizmet verdiği şehirler başta olmak üzere 2010 yılından bugüne kadar 360 binden fazla çocuğa enerji verimliliği ve tasarruf bilinci aktarıldı.

Enerjisa Enerji, ‘Enerjimi Koruyorum’ çatısı altında çocuklar için enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapıyor. 2010 yılından beri 15 ilde 750 okulda 7 – 13 yaş arasındaki 360 binden fazla öğrenciye ulaşarak enerji verimliliği ve tasarruf eğitimleri vermeye devam ediyor. “Daha İyi Bir gelecek” konulu Öykü Yarışması, Küsmesin Yıldızlar Tiyatrosu ve Enerji Koruyucuları eğitimleriyle çocukları bilinçlendiriyor.

Küsmesin Yıldızlar Anadolu turnesi tamamlandı ve 10 bin çocuğa ulaşıldı

Şirket tarafından 14 yıl önce hayata geçirilen, uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” projesinin Küsmesin Yıldızlar isimli tiyatro gösterisi öğrencilerle buluştu. Küsmesin Yıldızlar Tiyatrosu ile daha iyi bir gelecek için çocukların enerji kaynaklarını verimli kullanmalarını ve enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflenirken, tiyatro sevgisi de aşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ sorumluluk sahasındaki iller olan, İstanbul Anadolu Yakası, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Mersin, Adana ve Gaziantep’te Bahçeşehir Koleji ve Doğa Koleji iş birliği ve devlet okullarının katılımıyla gerçekleştirilen tiyatro turnesi 1 ayda 30 kez sahnelenerek 10 bin çocuk ile buluştu.

“Daha İyi Bir Gelecek” Öykü Yarışmasına yüksek katılım

Enerjimi Koruyorum kapsamında 3. kez düzenlediği ve Türkiye çapında 3. ve 4. sınıflar arası çocukların katıldığı öykü yarışmasına bu sene rekor katılım gerçekleşti. Çocuklar birbirinden renkli ve üretici öykülerle yarışmaya katılarak yazma yeteneklerini geliştirme ve aynı zamanda üreticiliklerinin sınırlarını zorlama şansını yakaladılar.

"Daha iyi bir gelecek için çocuklarımız ile beraber hareket ediyoruz"

"Enerjimi Koruyorum" sosyal sorumluluk çalışması ve 30 gün süren Küsmesin Yıldızlar Çocuk Tiyatrosu turnesi hakkında konuşan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu şöyle dedi: "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Yatırımlar, Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirlik anlayışımızın vazgeçilmez iki parçası. Bu doğrultuda 14 yıldır devam eden ’Enerjimi Koruyorum’ projemizle, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Ağaç yaşken eğilir öğretisini kendimize yola çıkış noktası olarak kabul ediyoruz ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hayalimizi yine onlarla beraber gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Sadece geeçen otuz günde 10 bin çocuğa ulaştık ve onların bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladık. Enerjisa Enerji olarak hedefimiz birkaç yıl içerisinde toplamda 500 bin çocuğa ulaşmış olmak. Bu hedefe yürürken sürdürülebilir bir geleceğe olan inancımızla, enerji tasarrufu eğitimlerimiz ve etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz."