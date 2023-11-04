Geçtiğimiz hafta Karabük’ü deplasmanda 1-0 yenerek kötü gidişe dur diyen Kafkasspor, yeni teknik direktörü Yavuz İncedal idaresinde ilk kez kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacak. Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet be 1 beraberlik çıkaran Kafkas kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Geride kalan haftalarda rakip kaleleri 5 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 8 gol gördü.

Kendi sahasında bugüne kadar 3 maça çıkan temsilcimiz bu maçların 2’sinde galip gelirken 1 maçta ise rakibine yenilmişti. Şu ana kadar elde ettiği 10 puanın 6’sını kendi sahasında toplayan Kafkasspor Talasgücü’nü yenerek rakiplerine İnegöl deplasmanının zor olduğunu göstermeye çalışacak. Play Off sıralamasında yer alan takımların sadece 2 puan gerisinde yer alan ekibimizde cezasını tamamlayan kaleci Ömer Can şans verilmesi halinde yeniden formasına kavuşacak. Cezası devam eden Ömer Faruk Boz ise forma giyemeyecek.

Rakip Talasgücü ise inişli çıkışlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar oynadığı 8 maçta 3 galibiyet 5 mağlubiyet alan konuk ekip, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Ligin en golcü 5 takımından biri olan Talasgücü, ligin dibine demir atan Tarsus İ.Y ve Karabük’ten sonra en çok gol yiyen 3. Takım olarak göze çarpıyor.

Şu ana kadar deplasmanda oynadığı 4 maçın 4’ünüde kaybeden ekip bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken bu maçlarda ise kalesinde 12 gol gördü.

Son maçta kendi sahasında Edirnespor’u 2-0 yenerek moral bulan ekip, ilk deplasman puan yada puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Maç Pazar günü İnegöl İlçe Stadında saat 14.00’de başlayacak. Maçı kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

İbrahim Uslu